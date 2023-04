Dai parchi all'Oltrettorrente, la nuova moda è lo spaccio in monopattino: coca, eroina e hashish. Ecco come cambia la mappa della droga

Parma continua a essere crocevia per il passaggio e lo smercio di droga. In un anno, le forze dell'ordine hanno sequestrato più di 22 chili di sostanze stupefacenti, divisa tra marijuana, hashish e cocaina. E la nuova moda degli spacciatori è quella di recapitarla in monopattino. Uno spaccio dinamico in un mercato in cui è diventato facile comprare. Le prime due (erba e fumo) sono le più accessibili per quanto riguarda il prezzo (entrambe 10 euro al grammo) e hanno diversi target di consumatori. Dallo studente all'uomo d'affari. A Parma non deve essere molto difficile trovare anche della cocaina.