Droga nei parchi, ubriachi molesti e Daspo urbano: i poliziotti setacciano le aree verdi e i quartieri

Anche questa settimana la Questura di Parma ha intensificato l’attività di controllo del territorio finalizzata ad assicurare una costante attività di prevenzione per aumentare il senso di sicurezza nei cittadini. Nel pomeriggio di ieri, infatti, si sono nuovamente svolti i servizi straordinari controllo del territorio, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del crimine diffuso.

Le pattuglie sono state supportate da diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e da un team di cinofili antidroga della Questura di Bologna, con il cane Barak. Sono state impiegate complessivamente 7 pattuglie. Nel corso dei servizi sono stati attentamente controllati il Parco Ducale, il Parco Falcone e Borsellino e il Parco dei Vecchi Mulini.

Grazie all’infallibile fiuto del poliziotto a quattro zampe Barak, gli agenti hanno rinvenuto nascosta tra nella terra e tra i cespugli i cespugli in totale 120 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e 6 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Lo stupefacente è stato sequestrato a carico di ignoti.

Nel corso del servizio, inoltre, mentre effettuavano dei controlli in zona stazione, gli agenti delle volanti hanno notato uno straniero che, alla vista delle pattuglie, ha cercato di allontanarsi repentinamente, tentando di eludere ogni eventuale controllo. L’uomo, prontamente fermato, è stato identificato per un 28enne straniero, non in regola con la normativa inerente il soggiorno sul territorio nazionale e con a carico un rintraccio per l’allontanamento dal territorio nazionale. Al termine delle operazioni di identificazione l’uomo è stato invitato presso l’Ufficio Immigrazione per l’espletamento degli opportuni controlli sulla sua posizione. E' stato trovato in possesso di un grammo di sostanza stupefacente del tipo marijuana. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Nel corso dello stesso pomeriggio i poliziotti sono poi intervenuti presso un quartiere della zona est della città in quanto personale del 118 aveva segnalato la presenza di una donna molesta in evidente stato di ebrezza, che creava pericolo per la circolazione stradale. La donna, identificata per una cittadina extracomunitaria 40enne, è stata sanzionata per ubriachezza molesta ed è stata altresì destinataria della misura del daspo urbano con relativo ordine di allontanamento. Nel corso dei posti di controllo predisposti lungo le arterie di accesso alla città, sono state identificate 90 persone e controllate 38 macchine.