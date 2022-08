Controlli antidroga con i cani Barak e Avana: sequestrati 200 grammi di hashish

Si sono svolti nella mattinata di oggi, sabato 6 agosto, alcuni controlli della polizia finalizzati al contrasto di sostanze stupefacenti predisposti dal Questore di Parma Massimo Macera. In campo diverse pattuglie della polizia, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio

Emilia e dal team di cinofili antidroga della Questura di Bologna. Sono state impiegate complessivamente 11 pattuglie.

I controlli si sono svolti soprattutto all'interno dei parchi cittadini, nello specifico il Parco Ducale e Parco Nord. Controlli a tappeto si sono svolti anche in Via Verdi.

Nel corso del servizio, indirizzati dal fiuto di Barak e Avana per la prima volta a Parma, gli agenti hanno scovato diversi involucri in plastica al cui

interno era presente hashish per un peso complessivo in grammi di 200. La sostanza stupefacente è stata successivamente sequestrata a carico di ignoti.

Durante i controlli sono state identificate 70 persone e sono state controllate 26 automobili.