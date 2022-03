Via Paradigna, sorpreso in auto con la cocaina in tasca

Sorpreso in auto con la cocaina in tasca. Gli agenti delle volanti hanno segnalato un 35enne come consumatore.

I fatti: ieri sera nell’ambito dei servizi ordinari di controllo del territorio, il personale delle Volanti, intorno alle 22.30, in via Paradigna ha controllato un uomo che, a piedi, si trovava nelle vicinanze di un'auto. Lo hanno controllato, mentre lui, 35enne, rispondeva che si era fermato per cercare l'accendino che gli era caduto sotto il sedile. Lo stesso aggiungeva di essere residente in provincia e che si era recato da un amico a Parma per una visita.

Durante il controllo dei documenti l'uomo si mostrava agitato e nervoso, e senza che gli venisse posta alcuna ulteriore domanda continuava a ripetere “Mi sono fermato per cercare l'accendino", fingendo di continuare a cercarlo nelle tasche del pantalone. Proprio mentre metteva la mano nella tasca del pantalone faceva cadere a terra un involucro in cellophane che gli agenti hanno recuperato. All'interno di quest'ultimo c’era quasi mezzo grammo di cocaina, poi seqiuestrato. L'uomo è stato identificato per un cittadino italiano di 35 anni. L'auto, da controllo in banca dati risultava a lui intestata, in regola con la copertura assicurativa ma con la revisione scaduta a febbraio. La sostanza sequestrata, dalle analisi effettuate dalla Polizia Scientifica risultava cocaina per un peso complessivo di 0,484 grammi. Il 35enne è stato segnalato come assuntore e la droga sequestrata. Inoltre gli è stata ritirata la patente.