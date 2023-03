Forza un posto di blocco, lancia la cocaina dal finestrino, poi si schianta in auto contro un palo: arrestato 46enne

Non si è fermato all'alt dei carabinieri a Casalbarbato di Fontanellato, ha accelerato per scappare. Poi, durante l'inseguimento ha lanciato la droga dal finestrino dell'auto. Poco dopo, a causa della velocità eccessiva, si è schiantato in auto contro un palo e si è ribaltato. E' uscito ma è stato bloccato dai militari. Notte di follia per un 46enne albanese, arrestato per spaccio. Aveva infatti lanciato un sacchetto, recuperato dai carabinieri, con 30 grammi di cocaina.

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Fontanellato hanno arrestato un 46enne albanese in Italia senza fissa dimora e con precedenti specifici per detenzione ai fini di spaccio.

Tutto ha origine nel tardo pomeriggio in località Casalbarbato di Fontanellato quando, la pattuglia impegnata in un posto di controllo ha intimato l'alt ad un'autovettura in transito ma il conducente, eludendo il segnale, ha accelerato dandosi alla fuga. Nel corso dell’inseguimento i militati si sono accorti che l’uomo lanciava un involucro dal finestrino.

Dopo pochi minuti per l’eccessiva velocità il mezzo, in prossimità di una curva, usciva di strada abbattendo un palo per poi ribaltarsi. Nonostante l’incidente il 46enne trovava la forza di uscire dalla portiera e di darsi alla fuga venendo bloccato poco dopo.

Il successivo controllo della strada ha consentito di recuperare l’involucro gettato contenente un bilancino di precisione ed un sasso di cocaina del peso di 30 grammi. Il 46enne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti e trattenuto presso la camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria