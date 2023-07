In giro per Collecchio con la droga in tasca, pronta per essere spacciata: denunciato 21enne

I carabinieri della Stazione di Collecchio, nel corso dei servizi di controllo al territorio, predisposti alla Compagnia di Salsomaggiore Terme, per prevenire e reprimere i reati predatori e in materia di stupefacenti hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 21enne del posto.

In particolare domenica sera, una pattuglia ha notato nella piazza centrale di Collecchio, un uomo che si muoveva furtivamente e che, alla vista dell’autovettura dei carabinieri, ha improvvisamente cambiato strada, nascondendosi nel buio, per non farsi notare.

I carabinieri, però, accortosi di queste stranezze, lo hanno immediatamente raggiunto e identificato. Sottoposto a perquisizione il giovane aveva nelle tasche circa 20 grammi di hashish e un bilancino di precisione, lasciando intendere che la droga fosse destinata alla vendita, motivo per il quale lo stesso è stato denunciato in stato di libertà, mentre la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro.