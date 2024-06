Droga, sesso, risse e rapine: viaggio nei parchi cittadini tra degrado e criminalità

La droga tra parco Ducale e il Falcone e Borsellino. Il sesso nell’area verde di via Pascal. E ancora: sempre al Ducale, perenne vendita abusiva di cibo e alcol, in una continua lotta tra guardie e ladri con le forze dell’ordine che setacciano ormai costantemente le aree verdi della città nel tentativo di fermare l'emorragia evidente di degrado e criminalità. Non ci sono solamente le scommesse al parco Martini con i ragazzi che “giocano” a ubriacarsi più degli altri con lo scopo di vincere i soldi messi in palio nella serata (e dove peraltro si hanno notizie di spaccio di droga con cadenza periodica). Anche molte altre importanti aree verdi, per vari motivi, sono spesso e volentieri al centro di fatti legati alla cronaca. Molto lontani dal loro naturale uso, quello per cui sono stati pensati: aree di svago a uso e consumo dei cittadini. Ma vediamo nello specifico le criticità delle più importanti zone verdi della città.

Parco Pascal

Di giorno, parco per i bambini. Di notte, da un po', luogo di spaccio e di...sesso a cielo aperto per le coppiette di turno. È l'ultima tendenza che tatuata sul prato verde di parco Pascal, dove già in passato si erano registrate lamentele per i cani che sporcano l'area nonostante i divieti. Un’inchiesta di qualche settimana fa di Parmatoday aveva fatto emergere la nuova moda: prendere quest'area verde a ridosso di via Sidoli e vicina a via Euclide, come un porno set a cielo aperto.

Lo avevano denunciato alcuni residenti che qualche settimana prima avevano notato questa nuova tendenza. "Un segno di inciviltà che sta diventando sempre più esasperante - spiegano da queste parti - Abbiamo segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine, ma non si può fare molto se le coppie non vengono sorprese sul posto". In pratica sulle panchine, o in mezzo all'erba alta (che di recente è stata tagliata), sono state notate spesso negli ultimi tempi coppie che si sono appartate per consumare rapporti sessuali, non solo di sera ma anche nel tardo pomeriggio, quindi con la luce, incuranti della presenza delle persone che passeggiavano intorno.

C'è di più: in questa zona vengono segnalati presunti pusher che spacciano droga, soprattutto hashish e marijuana. "Notiamo spesso la presenza di ragazzi stranieri che si danno appuntamento all'interno dell'area verde con altre persone. Si nota uno scambio senza che si curino minimamente di essere visti. Per loro è tutto normale. Certe volte l'odore è talmente forte che è necessario dover cambiare zona".

Parco Ducale

Non c’è giorno in cui non ci siano arresti, denunce o ritrovamenti di droga nascosta tra i cespugli. Molti degli interventi sul fronte stupefacenti sono effettuati all’interno di questa immensa area verde, dove spesso e volentieri fioccano denunce per la vendita abusiva di alcol e cibo. Se c'è un posto dove i pusher "abitano" è questo: la casa dello spaccio a basso costo, dove la droga(quella alla portata di tutti come hashish e marijuana) viene spesso nascosta tra i cespugli.

Falcone e Borsellino

Anche qui tanti i sequestri di droga, ma non solo. Minacce, risse e rapine si sono verificate in passato in quest’area verde. In genere minorenni armati di coltello avvicinano la vittima per rapinarla. Ma la zona del parco Falcone e Borsellino sempre più "critica" dal punto di vista della sicurezza anche per le risse che si verificano sempre più spesso: giovedì 13 giugno, due poliziotti sono finiti in ospedale. Solo due giorni prima, martedì 11, un 16enne è stato aggredito, minacciato e derubato dei vestiti e delle scarpe.