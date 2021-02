Lotta allo spaccio: blitz con i cani antidroga nei quartieri e nei parchi

Proseguono i controlli, da parte dei poliziotti e dei cani antidroga dell'unità cinofili di Bologna, dei parchi di Parma e delle zone più a rischio spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nel quartiere San Leonardo e nell'area di viale dei Mille. Durante il blitz, portato avanti grazie al prezioso aiuto del cane poliziotto Jago, sono state controllate più di 150 persone e denunciati due cittadini stranieri per furti commessi in due diversi supermercati. Uno dei due è stato infatti colto in flagranza di reato mentre tentava di rubare dieci punte di formaggio.