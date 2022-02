Si fa spedire la droga dello stupro nel suo salone di bellezza: arrestato il titolare 60enne

Si è fatto spedire la droga dello stupro, comprata online, nel salone di bellezza di cui è proprietario. Un 60enne parmigiano è stato arrestato dai poliziotti dell'antidroga della squadra mobile di Parma con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz degli agenti è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 24 febbraio. I poliziotti, che hanno osservato le attività dell'uomo per alcuni giorni dopo aver ricevuto informazioni in merito al possibile arrivo della droga con un corriere hanno visto il 60enne ritirare un pacco. A quel punto sono intervenuti: all'interno della confezione di cartone, infatti, c'era sostanza stupefacente del tipo Gamma Butirrolattone, comunemente chiamata con l’acronimo GBL meglio conosciuta come la “droga dello stupro”.

Il pacco, proveniente dall’Olanda, conteneva un flacone da 500 ml di liquido trasparente, con la scritta GBL, e un flacone .da 250 ml contenente gel trasparente contrassegnata dal marchio Multi Gel Remover. Il contenuto di entrambi i flaconi che analizzata dal locale Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, risultava essere proprio Gamma Butirrolattone per un peso complessivo di quasi 800 grammi.

Durante la perquisizione nell’abitazione il titolare dell'esercizio commerciale ha consegnato spontaneamente ai poliziotti un flacone simile a quello trovato nel pacco della spedizione contrassegnato dall’acronimo GBL e contenente sostanza stupefacente dal peso complessivo di quasi 250 grammi.

Visto che è stato sorpreso in flagranza di reato il 60enne, incensurato, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giudice ha disposto che l’uomo fosse trattenuto presso i locali della Questura di Parma, in attesa del processo per direttissima. Nel corso dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto dell’uomo ed ha disposto per lui gli arresti domiciliari.