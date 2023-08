Droga, trafficava cocaina dal Belgio a Parma: arrestato in Albania

A seguito di attività della Procura Generale, in collaborazione con Interpol, è stato arrestato il 28 agosto scorso un quarantenne di origini albanesi, per spaccio di sostanze stupefacenti del genere cocaina, per un quantitativo di oltre 1 chilogrammo. L’uomo, latitante da 8 anni, è stato individuato in Albania, a seguito di capillare attività investigativa svolta dai Carabinieri in servizio presso l’Uppg della Procura di Perugia. In concorso con altre persone, partecipava alla transazione della cocaina facendo da corriere tra il Belgio e l’Italia. Lo stupefacente veniva nascosto all’interno di autovetture per poi essere smistato in particolare nelle città di Perugia, Roma, Alba Adriatica (Teramo) e Parma. Al momento del fermo, avvenuto nella primavera del 2009 nel capoluogo umbro, la cocaina è stata rinvenuta nell’auto dell’uomo che era parcheggiata davanti un noto supermercato della periferia. L’arresto è avvenuto a Tirana, da parte della polizia albanese e il quarantenne, che verrà estradato in Italia, dovrà scontare una pena residua di due anni e nove mesi di reclusione.