Due addetti alle pulizie rubano generi alimentari all'Esselunga: denunciati

Mentre effettuavano le pulizie all'interno del supermercato Esselunga di via Emilia Est hanno nascosto oltre 220 euro di generi alimentari - alcolici, frutta, latticini e cibo di ogni tipo - all'interno del macchinario che stavano utilizzando ma sono stati fermati dall'addetto alla sicurezza, che si è accorto dei movimenti anomali ed ha seguito gli operatori infedeli. Due lavoratori, addetti alle pulizie, sono finiti nei guai e denunciati per tentato furto aggravato. I poliziotti delle Volanti, infatti, sono arrivati sul posto ed hanno effettuato una perquisizione personale e dello spogliatoio. I due ivoriani avevano nascosto la merce rubata, in attesa di portarla all'esterno del supermercato.