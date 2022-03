Due famiglie intossicate dal monossido: ricoverati in 7, anche alcuni bambini

Due famiglie sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in città. Sette persone in tutto, tra cui alcuni bambini. E' successo stanotte in un edificio di via Guerci. L'allarme è scattato poco dopo le 3, quando una persona del nucleo familiare si è fortunatamente accorto di quanto stava accadendo e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Le sette persone sono state trasportate all'ospedale di Vaio, dove sono state messe nella camera iperbarica.

Il 6 febbraio scorso, altre quattro persone erano rimaste intossicate, sempre dal monossido di carbonio, all'interno di un'abitazione di Marzolara, frazione del comune di Calestano.