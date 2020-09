Due fungaiole di 18 e 25 anni perdono l'orientamento: ritrovate dal Soccorso Alpino

Due cercatrici di funghi di 18 e 25 anni, che si trovavano sul versante occidentale del Monte Penna, hanno perso l'orientamento - a causa del maltempo che ha ridotto notevolemente la visibilità - e sono state portate in salvo dal Soccorso Alpino di Parma. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 settembre, nel comune di Tornolo. Le due ragazze si sono fermate in un luogo con rete telefonica ed hanno contattato i carabinieri.

Gli uomini dell'Arma hanno così allertato il Soccorso Alpino, che è partito con due squadre dalla Valtaro e con una dalla vicina Val d'Aveto. Fondamentale è stato il supporto di due militi della Croce Rossa di Bedonia, che si trovavano in zona ed hanno intercettato per primi le ragazze, accompagnandole poi alle squadre del Soccorso Alpino nel frattempo arrivate in zona. Le ragazze, senza alcun problema sanitario, sono state accompagnate a bordo di un fuoristrada del Saer nelle vicinanze dell'abitato di Codorso, dove hanno raggiunto la propria automobile.