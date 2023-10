Due fungaioli dispersi ai Lagoni, salvati dal Soccorso alpino

Attivazione della stazione monte Orsaro per una coppia di fungaioli con perdita di orientamento in zona Lagoni nel Parco dei Cento Laghi. I due signori, di 71 e 72 anni residenti in provincia di Parma, si trovavano nella zona boschiva non lontano dal rifugio Lagoni (comune di Corniglio, PR) quando hanno perso l'orientamento ed hanno contattato i soccorsi. La centrale operativa del 118 ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna per il recupero dei dispersi. Nonostante i soccorritori si fossero premurati di comunicare ai fungaioli di mantenere la posizione in cui si erano persi, hanno trovato i due nel piazzale del rifugio Lagoni dove avevano lasciato la loro auto. Fortunatamente incolumi privi di problematiche sanitarie.