Due giovani tentano di rubare al Parma Retail: denunciati un 22enne e un 19enne

Controlli dei poliziotti in centro storico e nei quartieri per contrastare i reati contro il patrimonio e lo spaccio di droga

Nella giornata di ieri 16 aprile due giovani stranieri di 22 e 19 anni sono stati bloccati all'uscita di un negozio del centro commerciale Parma Retail con merce non pagata. I due, identificati dagli agenti, sono stati denunciati per il reato di tentato furto in concorso e invitati a presentarsi all'Ufficio immigrazione per maggiori approfondimenti in merito alla loro posizione sul territorio.l

Le denunce sono arrivate nel corso di alcuni controlli, che proseguiranno nei prossimi giorni: nella sola giornata di venerdì hanno portato al controllo di 40 persone, di cui 19 cittadini stranieri e di 30 auto nell’arco di tre posti di controllo operati nei punti strategici della città.



I controlli straordinari del territorio, coordinati con le altre Forze di Polizia, continueranno ad essere disposti nelle prossime settimane al fine di rafforzare il dispositivo di sicurezza e allo stesso tempo per fornire sicurezza e prossimità ai cittadini di Parma e provincia.