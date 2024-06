Due persone travolte e uccise dal treno in corsa

Dramma lungo i binari, nella mattinata di lunedì 24 giugno verso le ore 11– nel tratto di ferroviaria compreso tra Montirone e San Zeno. Stando a quanto emerso finora, due persone sono state travolte da un treno e sono morte sul colpo. A perdere la vita un uomo e una donna.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuco, diverse ambulanze e l'elisoccorso, ma per la due vittime non c'era già più nulla da fare. La linea, che porta su due direttive (Brescia-Cremona e Brescia-Parma), è al momento interrotta per permettere gli accertamenti del caso da parte della Polfer.