E' ai domiciliari ma viola più volte l'obbligo: 28enne albanese arrestato in un bar di Langhirano

Doveva rimanere all’interno delle mura domestiche così come gli era stato ordinato dall’Autorità Giudiziaria ma il 28enne albanese ha più volte trasgredito agli obblighi ed i carabinieri di Langhirano lo hanno arrestato e condotto in carcere.

Coinvolto alcuni mesi fa in un’indagine sul traffico di stupefacenti, condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi era stato ammesso ai vantaggi della detenzione domiciliare.

I carabinieri di Langhirano incaricati dall’autorità giudiziaria di vigilare sul comportamento dell’albanese, hanno documentato tutte le trasgressioni commesse dall’uomo, dandone tempestiva comunicazione al l’Autorità giudiziaria che, analizzate le condotte riscontrate dai Carabinieri, ha così deciso per l’aggravamento della misura, disponendo la custodia cautelare in carcere. Ieri il giovane è stato quindi arrestato e al termine delle formalità di rito, portato in carcere.