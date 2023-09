"È impossibile vivere in Pianura Padana"

"È impossibile vivere così: la Pianura Padana ha un inquinamento atmosferico fra i peggiori d'Europa". Titola così il The Guardian che ha realizzato un reportage sulla situazione ambientale del Nord Italia. È stata proposta una mappa di tutto il continente europeo dove a popolazione della Pianura Padana, e in primo luogo i cremonesi, denunciano come la vita stia diventando insopportabile a causa dell'inquinamento provocato da industria, traffico d'auto, allevamenti intensivi di maiali e pollame e i rifiuti da questi prodotti.

"Più di un terzo delle persone che vivono nella valle e nelle aree circostanti respirano aria quattro volte oltre il limite delle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per i particolati più pericolosi nell'aria. Cremona, capoluogo di provincia di circa 60.000 abitanti, è emersa come una delle città con la peggiore qualità dell'aria in Europa. La cattiva qualità dell'aria, incalza l'indagine, è stata collegata a 50.303 morti premature in Italia nel 2020, secondo l'Aea.