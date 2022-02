E' latitante e deve scontare 4 anni di carcere: 31enne arrestato in via Palermo

Era ricercato dal novembre del 2021 e doveva scontare un residuo di pena di 4 anni di carcere ma si trovava in via Palermo insieme ad un gruppetto di stranieri. Un 31enne nigeriano, senza fissa dimora nel nostro territorio, è stato identificato e arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Parma. Dopo averlo fermato, nel corso di alcuni controlli, hanno trovato il suo nome nella banca dati. Da lì è emerso che l'uomo era destinatario di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura di Bolzano. Il 31enne deve scontare come residuo, la pena di quasi 4 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, ricettazione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale commessi a Bolzano e provincia tra 2015 ed il 2021. Il 31enne è stato trasferito nel carcere di via Burla.