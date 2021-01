È latitante ma dorme in una camera d'albergo a Parma: arrestato 52enne croato

Si è recato in un albergo di via San Leonardo a Parma come un n ormale cliente ma in realtà era un latitante ed è stato arrestato, poco dopo, dai poliziotti delle Volanti. Un 52enne croato, dopo il controllo da parte degli agenti delle persone alloggiate nelle strutture alberghiere della città, è stato portato in Questura per l'identificazione.

L'uomo, che doveva scontare alcuni mesi di carcere per alcune truffe, era gravato da un ordine di cattura in seguito di un mandato di cattura europeo, emesso nell'ottobre del 2020. Il croato si trovava in albergo con un connazionale, un 33enne, aveva precedenti per reati contro il patrimonio. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di via Burla.

.