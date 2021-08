E' latitante ma si presenta in Questura per il permesso di soggiorno: 38enne arrestato

Si è presentato all'Ufficio Immigrazione della Questura di Parma ma era latitante da oltre un anno, con una pena da scontare di circa 5 anni. Un 38enne eritreo è stato arrestato nella giornata di mercoledì 4 agosto dal personale della Squadea Mobile: gli agenti, infatti, dopo aver fatto alcune verifiche, hanno eseguito l'ordine di carcerazione - emesso dalla Procura del Tribunale di Milano il 1° giugno del 2020. L'uomo si è presentato in Questura per verificare lo stato del suo permesso di soggiorno: il 38enne si era reso irreperibile e nel frattempo aveva accumulato - per reati come la rapina aggravata e il possesso di documento di identificazione falsi - una condanna complessiva ad oltre 5 anni e 3 mesi di reclusione. L'uomo è stato identificato ed accompagnato nel carcere di via Burla.