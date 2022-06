E' morto il 62enne trovato a terra in fin di vita in via Savelli: era caduto da cinque metri

E' morto il 62enne senza fissa dimora che venerdì sera, intorno alle 23, era stato trovato in fin di vita da alcuni passanti in via Savelli, nella zona del casello autostradale. Era caduto da cinque metri di altezza, nel tentativo di cercare riparo in uno stabile abbandonato. Aveva riportando diversi traumi, con le sue condizioni che erano apparse subito gravissime. Era ricoverato all'Ospedale Maggiore, nel repato Rianimazione.