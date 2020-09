E' positiva al Covid ma va in Questura a fare il passaporto: denunciata 36enne

Nonostante fosse stata accertata la sua positività al Covid-19 si è recata all'ufficio passaporti della Questura di Parma per richiedere alcuni documenti. Una donna di 36 anni di Parma è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria: la donna, infatti, non ha atteso la dichiarazione di guarigione da parte dell'Ausl ma è uscita di casa, violando il periodo di quarantena previsto dalla normativa anti-Covid 19. La 36enne si trovava, infatti, sotto sorveglianza sanitaria proprio per la sua positività al coronavirus. Quando è arrivata in Questura i poliziotti hanno accertato la sua identità ed hanno verificato la violazione.

