È positivo al covid ma accompagna il figlio a scuola e dichiara il falso: 44enne denunciato

Ha accompagnato il figlio alle scuole elementari nonostante fosse risultato positivo al Covid ed oltretutto ha dichiarato, prima di entrare all'interno dell'istituto scolastico, di non essere sottoposto all'isolamento.

Prima Un genitore di 44 anni è stato denunciato dai carabinieri di Fidenza per violazione della normativa sanitaria anticontagio e per falso. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi a Fidenza: i militari hanno effettuato alcuni controlli e hanno verificato la falsa dichiarazione del genitore. Nel corso dei controlli i carabinieri hanno anche fermato un 51enne che stava passeggiando in centro, nonostante fosse sottoposto alla misura dell'isolamento domiciliare.