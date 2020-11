E' positivo al Covid ma esce di casa per andare al parco: denunciato 49enne

E' risultato positivo al Covid-19 ma non ha rispettato l'obbligo di quarantena ed è uscito di casa, senza autorizzazione violando la quarantena obbligatorio. Un 49enne magrebino è finito nei guai quando è incappato nei controlli dei carabinieri della stazione di Traversetolo che l'hanno fermato ed identificato all'interno del parco comunale del paese. I carabinieri, dopo aver accertato la positività dell'uomo presso la competente Azienda Sanitaria gli hanno intimato di rientrare immediatamente presso la sua abitazione. Il 49enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria in quanto ritenuto responsabile del reato di inosservanza di un ordine dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva