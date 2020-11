E' positivo al Covid ma va in moto al passo della Cisa: 18enne denunciato

Nonostante fosse positivo al Covid-19 è uscito dalla sua abitazione di Collecchio, si è messo in sella alla sua moto ed è andato a fare un giro nella zona del passo della Cisa. Un 18enne è stato fermato e denunciato dai carabinieri per il reato di inosservanza di un ordine dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, 9 novembre: i carabinieri di Berceto, impegnati in alcuni controlli disposti dal Comando provinciale di Parma per prevenire i reati contro il patrimonio hanno fermato il ragazzo, in sella alla moto. Il giovane si è giustificato dicendo che, visto che erano passati dieci giorni dall'accertamento della positività, si sentiva libero di uscire.