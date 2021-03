“Earth Hour”, Parma aderisce all'evento globale

Sabato 27 marzo, dalle 20.30 alle 21.30, le luci di Palazzo Governatore in piazza Garibaldi si spegneranno simbolicamente per testimoniare l’urgenza e la necessità di contrastare e arrestare il cambiamento climatico: anche Parma aderisce infatti alla tredicesima edizione di “Earth Hour - l’Ora della Terra”, il più grande evento globale su questo tema di grande rilevanza internazionale, promosso dal WWF. Un momento di mobilitazione rispetto ai cambiamenti climatici, sostenuto e patrocinato dall’ANCI per testimoniare l’urgenza e la necessità di contrastare e arrestare il cambiamento climatico.

“Earth Hour 2021: schieriamoci con la natura!” è questo il messaggio che il WWF lancia su scala globale quest’anno per ricordare come la lotta al cambiamento climatico sia strettamente connessa a quella per invertire la curva della perdita di biodiversità e alla tutela della natura, che costituisce la più grande alleata contro il cambiamento climatico, oltre che contribuire a ridurre il rischio dell’emergere e diffondersi delle pandemie.