Ecco come funziona la truffa dell'assicurazione online

La stazione dei carabinieri di Collecchio ha concluso nei giorni scorsi un’attività d’indagine che ha permesso di denunciare tre persone, dopo una truffa on line ai danni di una donna di 50 anni residente nella cittadina. L’indagine ha preso il via proprio dopo la sua denuncia. Nel tentativo di rinnovare la polizza assicurativa, si era collegata al web pensando di entrare nel sito di assistenza della sua compagnia assicurativa di riferimento. Aveva quindi seguito le indicazioni del sito 'esca'' che, a prima vista, sembrava autentico, effettuando il pagamento di circa 1.000 euro. Quello che la donna non sapeva è che, attraverso link ad altri siti e l’uso di Qr Code collegati a canali di pagamento online, il suo denaro sarebbe confluito su alcune carte di credito intestate ai truffatori. Poiché con il passare del tempo la documentazione relativa al contratto assicurativo non arrivava, la donna ha ricontattato l’assicurazione, scoprendo di essere stata raggirata, rivolgendosi ai carabinieri. Le accurate indagini dei militari, attraverso gli estratti conto bancari e il flusso del denaro versato per il contratto fasullo, hanno portato a identificare gli autori del raggiro: tre uomini, pluripregiudicati per simili reati, che sono stati denunciati per truffa aggravata in concorso.