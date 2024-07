Ecoreati, Cavandoli (Lega): su Parma preoccupano i dati di Legambiente

“Preoccupano i dati elaborati nel report di Legambiente sugli ecoreati commessi in Emilia Romagna relativi al 2023, che vedono Parma sesta in regione per numero di reati e addirittura prima per reati connessi al ciclo dei rifiuti. Sono 35 le condotte contestate, 54 i soggetti denunciati e 24 sequestri operati dalle Forze dell'ordine". Così Laura Cavandoli, deputata della Lega eletta a Parma.

"Ancora una volta, bisogna ribadire che serve una maggiore e più diffusa consapevolezza della pericolosità degli ecoreati: compromettono l’ambiente e rendono difficoltoso il ripristino a condizioni di salubrità dei territori, hanno ricadute sulla salute pubblica, sul tessuto economico visti gli interessi della criminalità organizzata e delle ecomafie. Voglio ringraziare le Forze dell’ordine per l’attenzione che riservano a una tematica così delicata e per le indagini che svolgono ogni giorno con impegno e dedizione: è grazie ai dati da loro forniti che è stato elaborato il report, a riprova del fatto che a fronte della proliferazione del fenomeno c’è un’attività costante di investigazione e repressione delle condotte criminali da parte dei nostri uomini e donne in divisa. Anche il parlamento sta facendo la sua parte, non da ultimo con l’avvio nel settembre scorso di una commissione di inchiesta sugli illeciti ambientali e connessi al ciclo dei rifiuti. Occorre però tenere alta la guardia, perché la regione Emilia-Romagna è al primo posto a livello nazionale per numero di illeciti amministrativi e al terzo posto per denunce, arresti e sanzioni, mentre va peggiorando sui reati connessi al ciclo illegale del cemento e dei rifiuti: uno scenario non rassicurante”.