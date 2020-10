Emergenza Covid: al padiglione Barbieri ricoverati 70 pazienti

Sono 70 i pazienti contagiati dal Covid-19 e ricoverati all'interno del padiglione Barbieri dell'Ospedale Maggiore di Parma, in prima linea nel fronte contro l'epidemia da coronavirus che sta riprendendo a diffondersi anche nel nostro territorio, con numeri in crescita. Nella giornata di ieri, domenica 18 ottobre, sono stati registrati anche altri quattro morti, dovuti al Covid-19. Se il 15 ottobre i ricoverati all'interno del reparto erano 44 oggi, 19 ottobre, i ricoverati sono 70. Una crescita notevole in soli quattro giorni: segno che l'epidemia si sta allargando, anche per quanto riguarda i pazienti con necessità di cure mediche ospedaliere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.