Emergenza maltempo, il sindaco di Tornolo: "Situazione veramente critica"

Continua a piovere molto forte sull'alto Appennino parmense: Santa Maria del Taro ha raggiunto un accumulo di pioggia superiore a 250 millimetri. "Una famiglia di cinque persone è stata evacuata - spiega il sindaco Renzo Lusardi". A Bedonia sono stati raggiunti 121 millimetri di acqua, i pluviometri sono andati in allert in tre zone differenti: Casalporino, Ponte fiume Taro, Ponte torrente Pelpirana. A Montevacà superati i100 millimetri. Il fiume Taro in località Pradella ha superato la soglia 1 di allerta: da un livello di -0.43 centimetri è balzato a ben 2 metri e 56 centimetri. "La situazione è molto critica - spiega il sindaco Lusardi -. Sta ancora piovendo a dirotto e il fiume Taro ha raggiunto il limite di soglia. La diga a Santa Maria del Taro è stata oggetto di lavori di manutenzione e in queste ore è vuota. L'acqua che va dentro non viene trattenuta e fuoriesce dalla struttura, contribuendo a far alzare i limiti del fiume. La situazione è veramente molto critica. A Tornolo si registrano un sacco interventi per cantine allagate. Intanto abbiamo diverse squadre fuori. Sia quelle del Comune che della Protezione Civile sono impegnate a pulire strade e tombini. Speriamo che la pioggia rallenti il suo ritmo".