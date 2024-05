Via Burla, è emergenza suicidi: due detenuti morti in tre mesi

Tra marzo e maggio del 2024 all'interno del carcere di massima sicurezza di Parma due detenuti giovanissimi, di 29 e di 25 anni, si sono tolti la vita. Due suicidi in tre mesi per un'emergenza che non è mai finita ma che torna d'attualità con i due casi di cronaca. Negli ultimi mesi si sono verificati due suicidi all'interno dei penitenziari dell'Emilia-Romagna ed entrambi avvenuti all'interno del carcere di via Burla. Entrambi erano in isolamento per motivi disciplinari.

Il primo detenuto, un 29enne di origine nordafricana con problemi di tossicodipendenza, si è tolto la vita impiccandosi alle sbarre della cella, con il suo lenzuolo, nella serata del 13 marzo. Era in isolamento per motivi disciplinari. Il 16 maggio un secondo detenuto, un ragazzo di soli 25 anni originario di Palermo, si è tolto la vita mentre si trovava in una cella di sicurezza: si trovava lì perchè avrebbe aggredito, pochi giorni prima, un agente di polizia penitenziaria. Entrambi i giovani detenuti si trovavano all'interno della sezione di Media Sicurezza.