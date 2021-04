Emporio solidale: spesa assicurata per 115 famiglie della Pedemontana

Sono più di cento, 115 per la precisione, le famiglie in difficoltà economiche residenti nei cinque Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo), che una volta alla settimana possono fare gratuitamente la spesa all’Emporio Solidale Sudest. Inaugurato nel dicembre 2020 nei locali rinnovati dell’ex scuola di Arola, nel comune di Langhirano, in pochi mesi l’emporio è diventato un importante punto di riferimento per diversi cittadini che vivono nell’Unione Pedemontana Parmense e nell’Unione Appennino Parma Est, con un duplice obiettivo: generare solidarietà promuovendo la cultura dell’autonomia e della dignità nel supportare le famiglie in stato di necessità, recuperando allo stesso tempo quelle eccedenze alimentari che rischiano di andare sprecate. Il supermarket gratuito, realizzato con il contributo della Fondazione Cariparma, in questi mesi resi ancor più difficili dalla pandemia ha permesso di rafforzare e strutturare meglio, in una logica distrettuale, la capacità di risposta delle misure di sostegno alimentare che erano già presenti sul territorio, con l’Emporio Solidale Val Parma dell’Unione Montana, e il Social Market dell’Unione Pedemontana.

Un nodo importante di quella grande rete solidale tessuta negli anni, destinata ad allargarsi ad altre famiglie e a diventare sempre più robusta. Nelle prossime settimane, infatti, Pedemontana Sociale incrementerà, da un lato, il numero dei nuclei in difficoltà che potranno rivolgersi all’emporio, dall’altro intende coinvolgere ulteriori associazioni di volontariato con cui collabora già per progetti di assistenza alimentare, anche per quel che riguarda la consegna della spesa a chi non può raggiungere fisicamente il “negozio”.

"Assicurare, alle famiglie in difficoltà, il sostegno alimentare è un compito imprescindibile per chi, come l’Azienda Pedemontana, opera nel Sociale – sottolinea Maristella Galli, sindaca di Collecchio e presidente di Pedemontana Sociale –. La pandemia ha causato una vera e propria emergenza sociale anche nel nostro territorio. Ci sono famiglie che sono scivolate nella povertà assoluta a causa della crisi economica e l’incremento della domanda di aiuti alimentari è stata una delle più evidenti conseguenze dell’aumento della povertà negli ultimi mesi. A fianco dei Comuni – ricorda infine Galli – ci sono anche le iniziative di solidarietà alimentare portate avanti da associazioni di volontariato del territorio pedemontano". Il servizio è garantito nel rispetto dei protocolli di sicurezza e prevede l’accesso agli scaffali, previo appuntamento, dalle 9 alle 13 il martedì, venerdì e sabato, e il mercoledì dalle 14 alle 18. All’emporio possono rivolgersi esclusivamente le famiglie per le quali sia stata accertata una situazione di necessità da parte di Servizi sociali.