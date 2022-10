Ennesima lite tra due donne in via Piave, i residenti: "Siamo esasperati"

Ennesima lite nella notte in via Piave a Parma, tra due donne (una italiana e l'altra cubana). I condomini esasperati già da diversi anni, sono stati costretti nel tempo a chiamare due volte al mese le forze dell'ordine per sedare le liti. I residenti spiegano: "Le forze dell'ordine intervengono, prendono le generalità e dopo un paio di settimane la vicenda si ripete. Abbiamo più volte segnalato la situazione ad Acer visto si che una delle donne occupa una casa Acer. Chiediamo alle istituzioni di trovare una soluzione".