Ennesima truffa online: 29enne vende pneumatici, ma gli rubano 1.500 euro

Truffa online ai danni di un 29enne bussetano che, su un sito di compravendita tra privati, ha inserito un set di pneumatici completi di cerchi offrendoli a 250 euro, un prezzo a dir poco conveniente. Il contatto con l’acquirente, che rassicurava sulle reali intenzioni di acquisto e sull’immediato pagamento del prezzo pattuito mediante ricarica di carta prepagata tramite sportello Atm, hanno indotto il giovane a fidarsi.

La vittima, quindi, attratta dal chiudere immediatamente l’affare, si è affidata al presunto acquirente che alla fine ha convinto il 29enne della bontà dell’operazione: come già visto diverse volte, la truffa consiste nell’utilizzo della propria carta bancomat in uno degli sportelli automatici della zona. Guidato al telefono dall’uomo, il 29enne ha eseguito le istruzioni ma invece di ricevere sul conto corrente il prezzo di vendita delle gomme, ha consegnato 1500 euro. Resosi conto di quanto accaduto, prova a contattare il suo interlocutore che ovviamente si è reso irreperibile. Al giovane non è rimasto che denunciare il tutto alla Stazione di Carabinieri di Soragna.

L’analisi sulle ricariche delle carte prepagate, ha consentito di risalire ai presunti autori della truffa, un 50enne ed un 60enne residenti a Milano, con diversi precedenti di polizia essendo autori di truffe portate a termine con identiche modalità. I due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.

L’Arma dei Carabinieri di Parma continua con gli incontri per sensibilizzare la cittadinanza ad evitare le truffe porta a porta ed online e ribadisce che, seppure non è raro scovare in rete delle buone offerte o persone veramente interessate all’acquisto, il buon senso deve mettere in guardia dalle proposte troppo vantaggiose.