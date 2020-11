Entra in casa di un 80enne e spruzza gas in bagno: l'anziano sventa la truffa

E' riuscito ad entrare all'interno dell'abitazione di un 80enne di Salsomaggiore Terme con la scusa di controllare le tubature dell'acqua, hah controllato tutti i rubinetti e poi ha spruzzato del gas odorante all'interno del bagno. Lo stratagemma di un truffatore non ha funzionato e l'anziano proprietario è riuscito a non cedere all'inganno e ad allontanare il malvivente da casa sua. Il giovane, infatti, sperava che dopo aver spruzzato il gas l'80enne si allontanasse da casa per avere poi il via libera per rubare oro e gioielli. La prontezza di riflessi dell'80enne però ha fatto naufragare il piano del truffatore. Ora i carabinieri lo stanno cercando.

Prosegue da parte dei militari l’attività informativa per evitare di essere raggirati da persone senza scrupoli. Gli espedienti, utilizzati, per entrare in casa sono tanti. I truffatori si spacciano per operatori di enti vari, anche come appartenenti alle forze dell’ordine per riuscire ad impossessarsi di soldi e gioielli. Non consegnate denaro a nessuno, non credete ad alcun interlocutore con cui venite fatti parlare al telefono e che si spaccia per un vostro congiunto. Nel dubbio non aprite e chiamate sempre il 112.