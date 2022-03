Entra nel bar dell'Euro Torri per rubare 30 euro di monete: denunciato 28enne

Si è introdotto all'interno del bar Food & Drink dell'Eurotorri dopo aver forzato le porte scorrevoli dall'ingresso di via Bormioli, ha rubato alcune monete dal registratore di cassa e poi è scappato. Un pakistano di 28 anni, residente a Reggio Emilia, è stato bloccato pochi minuti dopo il furto ed è stato denunciato dai poliziotti delle volanti. L'episodio è avvenuto nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 marzo: era da poco passata mezzanotte e mezza quando, in seguito ad una segnalazione, gli agenti sono arrivati in via Balestrieri, nella zona dell'Eurotorri. Un ladro si era introdotto all'interno del bar, passando dalle porte scorrevoli da via Bormioli. Dopo aver visionato le immagini delle telecamere, dove si vedeva l'uomo in azione, i poliziotti si sono messi alla ricerca del ladro. Venti minuti dopo gli agenti hanno visto un giovane, a piedi tra via Venezia e via San Leonardo, che corrispondeva alla descrizione. Dopo averlo fermato i poliziotti lo hanno perquisito ed hanno trovato nelle sue tasche le monete rubate, per un totale di circa 30 euro. Per lui è scattata una denuncia per furto.