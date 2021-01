Entra nell'ufficio postale con la mascherina abbassata e crea scompiglio: multata

E' entrata all'interno di un ufficio postale di Parma con la mascherina abbassata e non l'ha indossata correttamente nemmeno dopo l'invito da parte del personale delle Poste. Una donna filippina è stata identificata nella giornata di ieri, lunedì 18 gennaio, dai poliziotti delle Volanti che sono stati chiamati dal direttore dell'ufficio. La donna, infatti, stava protestando e creando caos all'interno dell'edificio: per lei una multa di 400 euro per aver violato le disposizioni anticontagio.

Una cittadina russa, che si trovava in strada in borgo San Giuseppe senza mascherina e sotto effetto di sostanze alcoliche è stata sanzionata per l'ubriachezza e per il non rispetto delle norme che prevedono l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Due nigeriani, poi, sono stati sorpresi mentre litigavano in strada a Parma: uno era di Cremona e l'altro di Fidenza. Entrambi sono stati multati per non aver rispettato il divieto di spostamento tra Comuni.