Entra nudo in un bar, saluta barista e clienti e scappa

Giovedì sera insolito al bar-tabaccheria di via Toscana. Un uomo completamente nudo è entrato nel locale e ha salutato il titolare intrattenendosi con i clienti fuori dal bar prima di allontanarsi. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto, per capire le ragioni di questo gesto abbastanza strano. Capelli e barba lunga, aspetto giovane, slanciato. L’identikit pare non sia servito a rintracciare l’autore del folle gesto.