Entrano in un condominio di Fidenza e rubano una bici di valore: arrestati due ventenni

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Fidenza, la notte scorsa, hanno arrestato due giovani del posto per furto in abitazione.

Quando i militari hanno visto i due giovani, già noti, camminare in una strada secondaria del centro portando a mano una bicicletta di valore, li hanno bloccati per controllarli.

Nonostante i tentativi dei due giovani, appena ventenni, di millantare la proprietà del mezzo, le evidenze li hanno subito smentiti. Uno dei due aveva ancora in mano una sorta di piede di porco, l’altro una catena spezzata.

È bastato poco ai carabinieri per localizzare il condominio, poco distante e con il cancello semiaperto, da dove i due avevano prelevato la bicicletta più preziosa tra quelle riposte in un ripostiglio.

I due avrebbero rivenduto la bicicletta, del valore di alcune centinaia di euro, per qualche decina. La perquisizione di iniziativa, volta a reperire altre tracce inerenti il reato appena commesso, ha permesso ai militari di rinvenire, addosso a uno dei due, piccole dosi di droga sintetica, immediatamente sequestrata.

Dopo aver rintracciato i proprietari della bicicletta rubata, i carabinieri hanno portato in caserma i due ragazzi, e li hanno arrestati per furto aggravato in concorso.

I due, poi, come disposto dall’AG, sono stati portati al loro domicilio agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida. Il giovane trovato in possesso dello stupefacente è stato segnalato alla Prefettura di Parma.