Entrano nel cortile di un condominio per rubare a bordo di un'auto: due persone denunciate

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma i presunti autori di un furto su un’autovettura in sosta. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, un 30enne dell’est Europa e una 36enne italiana già noti ai militari dell’Arma per pregresse azioni delittuose. In particolare, durante la mattinata, verso le 10, una pattuglia della Sezione Radiomobile

su indicazione della Centrale Operativa è intervenuta in una via del centro città, in quanto un cittadino aveva segnalato che un uomo e una donna si erano intrufolati all’interno della propria autovettura parcheggiata nel cortile condominiale.

La pattuglia nel giro di pochi istanti raggiungeva il luogo dell’intervento dove il segnalante indicava con ampi gesti la donna che poco prima aveva tentato il furto, che veniva così fermata dai militari. La stessa aveva ancora con sé uno zainetto contenente refurtiva rubata poco prima da un esercizio commerciale. Il proprietario dell’autovettura riferiva, altresì, ai carabinieri che insieme alla donna aveva partecipato al furto anche un uomo, il quale dopo aver rovistato all’interno dell’auto, resosi conto di essere stato scoperto, si era allontanato velocemente, dileguandosi per le vie cittadine.

I Carabinieri hanno messo a frutto le preziose informazioni del cittadino e, grazie alla precisa descrizione, hanno subito individuato il presunto autore che veniva riconosciuto anche da alcuni testimoni oculari. Al termine degli accertamenti, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, i due soggetti

sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Parma in stato di libertà perché ritenuti responsabili del reato di furto aggravato.

Secondo quanto accertato dai militari dell’Arma, molti episodi di furto su auto avvengono anche con bottino di irrilevante valore economico, come in questo caso, al solo fine di sottrarre qualche moneta lasciata in auto. In quest’ottica i Carabinieri del Comando Provinciale di Parma stanno intensificando le attività preventive e repressive di tali reati, soprattutto grazie ad una maggiore proiezione esterna dei Reparti che consente maggiore rapidità d’intervento che spesso fa la differenza fra acciuffare o non acciuffare un criminale, fermo restando la sempre necessaria collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, fattore vincente per il contrasto al crimine.

Tale sinergia ha consentito nell’ultimo periodo ai Carabinieri della Compagnia di Parma di assicurare alla giustizia circa 50 persone per furti su auto, inoltre in chiave preventiva sono state 13 le persone controllate nei pressi dei vari parcheggi urbani e denunciati per detenzione di chiavi alterate o grimaldello, idonei a scassinare ed aprire i veicoli.