Era ai domiciliari ma passa la notte fuori casa: 33enne in manette

Servizi straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Fidenza, nel territorio di Fontanellato e Soragna. Numerosi i posti di controllo sulle principali arterie stradali con l’obiettivo di prevenire comportamenti scorretti alla guida e contrastare la commissione di reati. Sono state identificate circa 130 persone e 70 veicoli. Complessivamente al termine è stato effettuato un arresto e diverse denunce all’Autorità Giudiziaria. L’arrestato è un 33enne albanese residente a Fontanellato sottoposto alla detenzione domiciliare. L’altra notte la pattuglia della Stazione ha controllato il 33enne non trovandolo in casa. Immediate verifiche hanno consentito di accertare che si era allontanato con la propria auto che la mattina successiva è stata trovata parcheggiata a Tabiano. Le ricerche si sono concentrate nella zona fino a quando lo stesso non è stato bloccato, poco prima di rientrare, nelle vicinanze di casa, da una pattuglia che la controllava. Fermato e condotto in caserma è stato arrestato per evasione e al termine delle formalità di rito ricollocato agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.