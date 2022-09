Era stato espulso ma viene riconosciuto da un carabiniere fuori servizio sulla via Emilia: 47enne lo aggredisce e viene arrestato

Un uomo di origine tunisina espulso dal territorio nazionale nel 2021 riconosciuto da un carabiniere libero dal servizio, che dopo un breve inseguimento lo ferma e viene aggredito. Il tutto ha inizio nel tardo pomeriggio di ieri, quando il militare del Radiomobile della Compagnia di Parma, libero dal servizio, percorrendo via Emilia Est nota un uomo, su una bicicletta, che si dirige verso via Emilio Lepido. il militare riconosce immediatamente lo straniero che a suo carico ha un provvedimento di divieto di ritorno sul territorio nazionale.

Chiesto, alla Centrale operativa, il supporto di una pattuglia lo segue a distanza ma, poco dopo, il tunisino si accorge di essere seguito ed inizia a percorre contromano via Raschi per dileguarsi. In via Marzoli, è stato fermato dal militare che viene aggredito dall’uomo che vuole sottrarsi al controllo. Bloccato, anche con il supporto della pattuglia, viene condotto in caserma ed identificato in un 47enne tunisino, in Italia senza fissa dimora destinatario di divieto di rientro sul territorio nazionale per 5 anni a seguito di espulsione eseguita a ottobre del 2021. Al termine delle formalità di rito il 47enne è stato tratto in arresto per: resistenza a Pubblico Ufficiale ed inosservanza del Testo Unico sull’immigrazione e trattenuto presso le camere di sicurezza.