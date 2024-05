Esce dal supermercato con 50 euro di merce non pagata: denunciata

Una 30enne italiana è stata denunciata per tentato furto commesso in un supermercato ubicato in città. A procedere sono stati i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, intervenuti a seguito di una segnalazione da parte dell’addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale. La guardia giurata in servizio, riferiva che poco prima aveva fermato una donna che a passo spedito aveva tentato di allontanarsi attraverso la c.d. uscita senza acquisti. Il vigilante, insospettito dall’atteggiamento della donna decideva di fermarla e controllarla per verificare se avesse merce non pagata. Avuto riscontro positivo, la guardia giurata contattava i Carabinieri, richiedendo l’intervento di una pattuglia, che sopraggiunta in pochi minuti, dopo aver identificato la donna, recuperava la merce non pagata del valore di circa 50,00 Euro che restituiva ai responsabili del supermercato. La 30enne veniva pertanto accompagnata in caserma dove al termine degli accertamenti, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è stata denunciata alla Procura della Repubblica per il reato di tentato furto.