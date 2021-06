Esce di strada e si ribalta: ferito un uomo di 48 anni

Uno spettacolare incidente si è verificato intorno alle 12, in zona Fraore. Per cause ancora in corso di accertamento, in via Emilia Ovest un'auto ha perso il controllo e si è ritrovata fuori strada, capovolta. E' rimasto ferito il conducente, trasportato al Maggiore di Parma con ferite di media gravità. Si tratta di un uomo di 48 anni, finito fuori dalla carreggiata per motivi che ancora non si conoscono. Sul posto la Polizia Municipale e l'ambulanza infermieristica di Pontetaro.