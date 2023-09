Escursionista 45enne cade e s’infortuna ad Albareto: recuperata dal Soccorso alpino

Una escursionista 45enne si infortunia nel comune di Albareto. È successo dopo mezzogiorno: una signora, quarantacinquenne e residente in Provincia di Parma, si trovava in località Carbonasca, su una strada che conduce da Albareto al Passo dei Duesanti e poco distante dell'area pic nic presente in zona. Durante l'escursione la donna è caduta procurandosi un brutto trauma alla caviglia. A seguito dall'incidente sono stati attivati i soccorsi e sul posto sono giunte due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Orsaro che hanno stabilizzato la gamba e l'arto inferiore traumatizzato per porla su barella portantina e trasportarla fino alla strada dove ad attenderla c'era l'ambulanza dell'Assistenza Pubblica di Borgo Val di Taro. La donna è stata presa in carico dall'ambulanza e portata all'ospedale di Borgo Val di Taro per ricevere le cure del caso.