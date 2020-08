Escursionista 49enne cade sulla sponda del Lago Santo: trasportata in elicottero al Maggiore

Una donna di 49 anni residente a Varese è andata a fare una passeggiata a Lago Santo Parmense insieme ad amici. Imboccato il sentiero si sono incamminati tutti verso il lago. Arrivati sulla sponda del lago la donna è scivolata cadendo rovinosamente a terra riportando un severo e doloroso trauma alla colonna che non le ha più consentito di proseguire.

In zona non c’è linea telefonica e gli amici sono corsi al rifugio per chiedere aiuto. Il gestore del rifugio ha chiamato il 118. Sono circa le 17.00 e la centrale Operativa di Parma ha inviato sul posto l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Orsaro. Un ringraziamento particolare va alla Società che ha mantenuto aperto l’impianto di risalita per consentire agli operatori del Soccorso Alpino di raggiungere la paziente in tempi decisamente più ragionevoli.

L’elicottero arrivato sul posto ha sbarcato il personale con il verricello perché la zona non è atterrabile. Dopo valutazione da parte del personale sanitario e somministrazione dell’analgesia, per il forte dolore, la donna è stata immobilizzata sulla barella e recuperata con il verricello e poi trasportata all’ospedale Maggiore di Parma in codice di media gravità