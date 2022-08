Pietra di Bismantova, 82enne cade e si ferisce sul sentiero: portato in salvo dal soccorso alpino

È circa l'ora di pranzo quando la squadra della stazione Monte Cusna si avvia sul sentiero che conduce alla sommità della Pietra di Bismantova per soccorrere un signore caduto poco prima del termine del percorso. L'uomo, 82 anni residente a Rubiera. Stava conducendo da solo l'escursione sul sentiero quando, accidentalmente, è caduto su delle rocce a pochi metri dalla sommità. La caduta gli ha causato due sospetti traumi: uno a livello del cranio e l’altro al gomito, fortunatamente essendo un sentiero molto battuto e frequentato altri passanti hanno dato l'allarme ai Soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra via terra del Soccorso Alpino stazione Mt Cusna il cui medico e tecnici hanno stabilizzato e immobilizzato il signore con materassino a depressione e l'hanno trasportato alla base della Pietra di Bismantova con barella portantina. Al parcheggio della Pietra è stato infine consegnato alla pubblica di Castelnovo nè Monti che ha trasportato l'infortunato all’ospedale S.Anna in codice di media gravità.