Escursionista scivola lungo un sentiero: salvato dal Soccorso Alpino

Nella serata di giovedì 1 luglio il Soccorso Alpino è intervenuto, insieme a Vigili del Fuoco e Assistenza Pubblica di Borgotaro-Albareto, in aiuto di un escursionista quarantenne scivolato lungo un sentiero sul versantemiliano del Passo del Brattello, nel comune di Borgotaro. L'uomo, residente a Parma, stava percorrendo un sentiero non distante dalla strada asfaltata quanto, a causa di una scivolata, si è procurato una ferita lacero-contusa ad un arto inferiore. Arrivate sul posto, le squadre di soccorritori hanno stabilizzato l'uomo e lo hanno accompagnato all'ambulanza. Nonostante le condizioni non siano di particolare gravità, è stato accompagnato all'Ospedale Santa Maria di Borgotaro per accertamenti.