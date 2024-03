Esplode un bidone di colla bollente, cinque operai feriti: il più grave al centro ustionati di Parma

Cinque operai sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro, avvenuto in un'azienda di Bagnolo in Piano in provincia di Reggio Emilia nel pomeriggio del 1 marzo. Il più grave è stato trasportato con l'elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma ed è ricoverato nel centro grandi ustionati Secondo una prima ricostruzione di carabinieri e personale dell'Ausl, un bidone di colla bollente è esploso colpendoli. Sull'accaduto sono in corso accertamenti coordinati dalla Procura reggiana